Гандболистки «Лады» обыграли «Кубань» и вышли в финал женской Суперлиги

Тольяттинская «Лада» в третьем матче полуфинальной серии женского чемпионата России по гандболу на своей площадке обыграла краснодарскую «Кубань» — 31:21 и вышла в финал Суперлиги-2018/19, где сыграет с командой «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону).



Самой результативной в составе тольяттинской команды стала Екатерина Гайдук, забившая 6 мячей. По 4 раза отличились Елена Михайличенко и Дарья Дмитриева. У «Кубани» 7 мячей на счету Антонины Скоробогатченко.



Ранее гандболистки клуба «Ростов-Дон» в двух матчах обыграли представительниц звенигородской «Звезды» – 2-0 (32:22, 30:24) и стали первыми финалистками турнира.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Полуфинал. Третий матч



«Лада» (Тольятти) – «Кубань» (Краснодар) – 31:21 (14:10).

Счёт в серии – 2-1.