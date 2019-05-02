Дворкович и Полгар провели жеребьёвку претенденток на шахматную корону

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и венгерская шахматистка Юдит Полгар провели в столичном Центральном доме шахмат жеребьёвку турнира претенденток. Он пройдёт в Казани с 29 мая по 19 июня.



Восемь участниц, в том числе россиянки Валентина Гунина, Катерина Лагно, Александра Костенюк и Александра Горячкина, сразятся в два круга. Победительница встретится в матче за корону с действующей чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь. Претендентки разыграют рекордный призовой фонд в € 200 тыс.

Шахматы. Турнир претенденток. Женщины

Казань. 1-й тур



Валентина Гунина (Россия) – Катерина Лагно (Россия)

Александра Костенюк (Россия) – Александра Горячкина (Россия)

Нан Дзагнидзе (Грузия) – Тань Чжунъи (Китай)

Мария Музычук (Украина) – Анна Музычук (Украина).