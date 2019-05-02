Дональд Трамп наградит гольфиста Тайгера Вудса высшей американской медалью

Американский гольфист Тайгер Вудс будет удостоен высшей награды США для гражданских лиц — президентской медали Свободы. Она присуждена спортсмену за внесение вклада в общественную и культурную жизнь США и мира.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп наградит Вудса в понедельник, 6 мая, в Розовом саду Белого дома.



Ранее Трамп уже анонсировал присуждение медали гольфисту после его победы на «Мастерсе» в Огасте, ставшей для него пятнадцатой в карьере.



Среди гольфистов подобной чести ранее удостаивались Арнольд Палмер (в 2004 году), Джек Никлаус (2005) и Чарльз Сиффорд (2014). Вудс уже встречался с Трампом и даже несколько раз играл с ним в гольф.