Двукратная олимпийская чемпионка продала автомобиль, подаренный в Кремле

Двукратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Алла Шишкина сообщила, что продала автомобиль, подаренный ей на церемонии в Кремле за победу на Играх в Рио-де-Жанейро.

«Не буду скрывать, я продала свою олимпийскую BMW. Причиной послужили несколько факторов. Ежегодный автомобильный налог — 60 тыс. рублей. Почему так много? Автомобиль очень мощный 306 л.с и за это идёт надбавка. Страховка ОСАГО+КАСКО=150 000 рублей в год. Автомобиль считается угоняемым, поэтому без страховки не обойтись. Противоугонная спутниковая система — 23 000 рублей ежегодно. Всё по той же причине. Обслуживание (ТО). Последнее обошлось мне в 65 000 рублей. Полный бак бензина в районе 3600 рублей, а если заливать улучшенный, то все 4200.

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Подсчитав все расходы, я сделала вывод, что ежедневно трачу на автомобиль 1100 рублей, даже если не езжу на нём. Машина мне безумно нравилась, я очень благодарна нашему государству за такой подарок. С огромным удовольствием ездила на ней 3 года, и именно благодаря этой машине я смогла купить новую, которую смогу обеспечивать без таких серьёзных финансовых потерь. Уже сегодня забираю новый автомобиль из салона», — написала Шишкина.

Пост доступен в «инстаграме» Аллы Шишкиной.