Шишкина: на турнире в Бразилии приходилось чистить зубы бутилированной водой

Двукратная олимпийская чемпионка российская синхронистка Алла Шишкина рассказала, какую пищу российские спортсмены предпочитают есть во время зарубежных соревнований.

«Когда соревнования проходят в России, то это лучше всего. Еда и вода, к которой мы привыкли. Ни у кого не возникает вопрос, что из этого можно съесть. Другое дело, когда мы летим куда-нибудь далеко. Необычная еда, которая не каждому придётся по вкусу. А питаться нужно хорошо, чтобы были силы для тренировок и выступлений.

Тут у меня есть маленький лайфхак: на завтраке всегда можно найти варёные яйца/яичницу/омлет, блюдо универсальное — уже не останешься голодным. Ещё одно блюдо, которое, на мой взгляд, вообще идеально для соревнований, — паста/лапша/макароны. Быстрые углеводы, легко усваиваются, дают много энергии и есть практически в любой точке земного шара. На ужин тоже всегда можно найти овощи и кусочек мяса.

В незнакомых местах воду стоит пить только из пластиковых бутылок. Помню, в Бразилии мы даже зубы чистили бутилированной водой. И дело даже не в том, что она грязная, хотя и это тоже, просто на незнакомый состав воды организм может среагировать расстройством, которое на соревнованиях ну никак неуместно.

Можно ещё взять какую-нибудь еду, без которой не можешь жить, с собой. Опять же, в Бразилию мы брали чёрный хлеб и сырокопчёную колбасу в вакуумной упаковке", — написала Шишкина в "Инстаграме".

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