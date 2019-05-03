Чемпион мира велогонщик Вальверде пропустит «Джиро д’Италия»

Испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде пропустит престижную веломногодневку «Джиро д’Италия» из-за травмы, полученной в конце апреля на тренировке. У спортсмена диагностирован отёк в области крестца.

«Очень жаль, что я не смогу проверить свои силы на столь крупных соревнованиях, как „Джиро“, но нужно прислушиваться к своему организму и восстановиться на сто процентов к оставшейся части сезона. Желаю удачи моим коллегам из Movistar», — написал Вальверде в своём «твиттере».

Вальверде — чемпион мира 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира. В 2016 году он одержал победу на одном из этапов «Джиро д'Италия». В 2010 году испанец был дисквалифицирован на два года за применение допинга.



Велогонка «Джиро д'Италия» пройдёт с 11 мая по 2 июня.