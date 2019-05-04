Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу на этапе МС в Пекине

Российский смешанный дуэт Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева показал лучший результат в технической программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине (Китай).

Серебряными призёрами стали японцы Юми Адати и Ацуси Абе. Третье место — у представителей Китая Яи Чжан и Хаоюй Ши.

Произвольную программу смешанные дуэты покажут 5 мая.

Мировая серия состоит из девяти этапов и проходит с 1 марта по 16 июня.

Синхронное плавание. Мировая серия. Пятый этап. Пекин, Китай

Микст-дуэт. Техническая программа

1. Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (Россия) — 90,3718.

2. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) — 86,6333

3. Яи Чжан/Хаоюй Ши (Китай) — 83,6862.