Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу на этапе МС в Пекине

Российский смешанный дуэт Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева показал лучший результат в технической программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине (Китай).
Серебряными призёрами стали японцы Юми Адати и Ацуси Абе. Третье место — у представителей Китая Яи Чжан и Хаоюй Ши.
Произвольную программу смешанные дуэты покажут 5 мая.
Мировая серия состоит из девяти этапов и проходит с 1 марта по 16 июня.
Синхронное плавание. Мировая серия. Пятый этап. Пекин, Китай
Микст-дуэт. Техническая программа
1. Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (Россия) — 90,3718.
2. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) — 86,6333
3. Яи Чжан/Хаоюй Ши (Китай) — 83,6862.