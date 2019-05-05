Медведев подписал постановление о внесении новых запрещённых веществ в спорте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Документ опубликован на сайте Правительства России.



«Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий список субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. В 2019 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещённый список — 2019».



Подписанным постановлением список приводится в соответствие с Запрещённым списком — 2019, включающим субстанции и методы, запрещённые как в соревновательный, так и во внесоревновательный период», — говорится в справке к документу, внесённой Минспортом России.