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Медведев подписал постановление о внесении новых запрещённых веществ в спорте

Медведев подписал постановление о внесении новых запрещённых веществ в спорте
Другие / Прочие виды спорта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о вступлении в силу перечня запрещённых для использования в спорте субстанций и методов в соответствии с международным стандартом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Документ опубликован на сайте Правительства России.

«Всемирным антидопинговым агентством ежегодно утверждается Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства, устанавливающий список субстанций и методов, запрещённых для использования в спорте. В 2019 году вступил в силу Международный стандарт Всемирного антидопингового агентства «Запрещённый список — 2019».

Подписанным постановлением список приводится в соответствие с Запрещённым списком — 2019, включающим субстанции и методы, запрещённые как в соревновательный, так и во внесоревновательный период», — говорится в справке к документу, внесённой Минспортом России.

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