Мальцев и Гурбанбердиева выиграли произвольную программу на этапе МС в Пекине

Российский смешанный дуэт Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева показал лучший результат в произвольной программе на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Пекине (Китай).
Серебряными призёрами стали итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини. Третье место — у представителей Японии Юми Адати и Ацуси Абе.
Ранее Гурбанбердиева и Мальцев стали лучшими в технической программе.
Мировая серия, которая проходит с 1 марта по 16 июня, состоит из восьми этапов и финала.
Синхронное плавание. Мировая серия. Пятый этап. Пекин, Китай
Микст-дуэты. Произвольная программа
1. Александр Мальцев/Майя Гурбанбердиева (Россия) — 92,9667.
2. Манила Фламини/Джорджо Минизини (Италия) — 90,3333.
3. Юми Адати/Ацуси Абе (Япония) — 88,0000.