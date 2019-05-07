Шипулин — про закон о допинге: 2-3 показательных казни, чтобы и мыслей не было

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин считает, что необходимо ещё сильнее законодательно ужесточить санкции к тренерам и врачам, предлагающим спортсменам допинг.

«Я всегда говорил, когда был в спорте, что спорт и политика не должны пересекаться, быть на разных берегах, но, к сожалению, такого не было. И мы видим, какой ажиотаж и давление на Россию. Когда в Австрии ловят с поличным спортсменов, которые употребляют допинг, нет такого ажиотажа и шума. А у нас, по догадкам одного человека, который улетел за океан, страдает вся спортивная страна уже на протяжении трёх лет. И по догадкам, каким-то домыслам, спортсменов лишают самой главной мечты – попасть на Олимпийские игры, выступать на международных соревнованиях. И это печально. Понятно, что в России есть определённые проблемы. На днях Путин подписал законопроект о штрафах за употребление допинга для спортсменов и тренеров. Я бы даже ужесточил, чтобы ни у кого из тренеров и врачей не возникало желания предложить спортсмену допинг. Прямо бы уголовное наказание. 2-3 показательных казни, чтобы даже мысли эти навсегда отпали, тем более у молодых спортсменов», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Россия 24».