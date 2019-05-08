«Новая генерация» вышла в полуфинал ЧР по мини-футболу, обыграв «Газпром-Югру»

Сыктывкарская «Новая генерация» на своей площадке нанесла поражение команде «Газпром-Югра» из Югорска в четвёртом матче четвертьфинальной серии чемпионата России со счётом 4:2. Дубль у хозяев оформил Дмитрий Леготин, у гостей дважды отличился Нандо.

«Газпром-Югра» начал серию с домашнего поражения в матче с «Новой генерацией» со счётом 3:5, затем взял реванш – 4:1. В Сыктывкаре хозяева выиграли первый матч в серии пенальти – 1:1 (по пен. – 4:3). Таким образом, «Новая генерация» вышла в полуфинал чемпионата России, выиграв полуфинальную серию у команды «Газпром-Югра» со счётом 3-1.

Отметим, что «Газпром-Югра» по итогам предварительного этапа чемпионата России был первым, а «Новая генерация» — восьмой.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

Четвертьфинал. Четвёртый матч

«Новая генерация» (Сыктывкар) – «Газпром-Югра» (Югорск) – 4:2 (1:0).

Голы: Суворов, 9, Леготин, 35, 39, Емельянов, 45 – Нандо, 35, 39.

Счёт в серии – 3-1.