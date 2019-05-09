Четырёхкратный чемпион ОИ Фарах не выступит на ЧМ-2019 по лёгкой атлетике

Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах не примет участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике, который пройдёт с 27 сентября по 6 октября в Дохе (Катар). Ранее появилась информация, что титулованный спортсмен может выступить на дистанциях 5000 м и 10 000 м. Вместо этого Мо пробежит Чикагский марафон, действующим чемпионом которого он является, сообщает The Guardian.

«Победа на Чикагском марафоне в прошлом году стала особенной для меня. Я впервые выиграл столь престижный международный марафон, а также установил рекорды Европы и Великобритании. С нетерпением жду нового старта в Чикаго и возможности защитить титул», — сказал спортсмен.

Фарах стал победителем Чикагского марафона, пробежав дистанцию за 2 часа 5 минут и 11 секунд.