Сень: говорила и Трефилову — если команде будет нужно, стану в ворота

Полусредняя женского гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анна Сень рассказала, как в команде планируют компенсировать потерю травмированной Майи Петровой, которая ранее была прооперирована в Германии.

«В защите обычно начинаем мы с Ксюшей Макеевой. Потом на подмену выходят Лена Сливинская и Регина Калиниченко. Несколько недель назад Амброс Мартин стал ставить Регину в центр. Пытается наиграть её как активную боевую единицу, которая выйдет и сыграет до конца. В нападении на случай подмены Макеши второй линейной наигрывают меня.

Ничего не поделаешь: с травмой Майи у нас сложилась безвыходная ситуация. Я провела в линии всю Олимпиаду, так что сейчас грех было бы отказываться. Если команде будет нужно, стану и в ворота. Так, кстати, я и Трефилову говорила.

Фаворит «Финала четырёх»? Вся четвёрка команд хороша. Вот журналисты пишут, мол, «Кристиансанд» было бы легче пройти. Ничего подобного! Во-первых, там опытный тренер. Во-вторых, подбор игроков тоже приличный: Катрин Лунде в воротах, гандболистки сборной Норвегии. Не думаю, что для «Дьера» встреча с ними станет простой прогулкой", — приводит слова Сень «Гандбол. Быстрый центр».