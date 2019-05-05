Игрок «Ростова-Дон» Петрова успешно прооперирована в Германии

Линейная гандбольного клуба «Ростов-Дон» Майя Петрова успешно перенесла операцию на передней крестообразной связке правого колена, которая прошла в Германии.

Спортсменка получила травму 13 апреля в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с венгерским «Ференцварошем» в Ростове-на-Дону.

«Меня оперировал доктор Цантум. При нашем знакомстве выяснилось, что он бывший гандболист. Роста он вполне гандбольного – около двух метров. Как пациентка клиники в Платлинге, я привлекла внимание местных журналистов. Они собираются навестить меня в больнице в воскресенье. Пока не знаю, как мы с ними будем общаться на специфические медицинские темы. В понедельник прилетит муж, Александр, и уже во вторник мы должны вместе вернуться домой, в Ростов-на-Дону», — цитирует Петрову «Гандбол. Быстрый центр».