Игрок «Ростова-Дон» Вяхирева включена в символическую сборную гандбольной ЛЧ

Пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон» сообщила, что были подведены итоги голосования за символическую сборную Лиги чемпионов-2018/19. Лучшей правой полусредней признана Анна Вяхирева.

Напомним, в полуфинальном матче «Финала четырёх» женской гандбольной ЛЧ соперником «Ростова-Дон» станет французский «Мец». В другом полуфинальном поединке сыграют норвежский «Вайперс» и венгерский «Дьёр». «Финал четырёх» состоится в Будапеште (Венгрия) 11–12 мая. 11 мая пройдут полуфинальные встречи, а на следующий день — матч за третье место и финал.

В четвертьфинале соревнований «Ростов-Дон» оказался сильнее венгерского «Ференцвароша» — в гостях российский клуб победил со счётом 29:26, а на своей площадке — 33:22. «Ростов-Дон» вышел в «Финал четырёх» ЛЧ второй год подряд.

Запись доступна в "твиттере" «Ростова-Дон».