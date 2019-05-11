Имя нового главного тренера сборной России по лыжному двоеборью объявят 16 мая

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР) Дмитрий Дубровский заявил, что имя нового главного тренера сборной России будет объявлено в ближайший четверг.

«В четверг планируем провести заседание президиума. На нём будем утверждать составы сборных на сезон, а также окончательно определимся с новым главным тренером двоеборцев», — цитирует Дубровского «Р-Спорт».

Напомним, в апреле тренерский штаб сборной России по лыжному двоеборью был полностью отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами в прошедшем сезоне.

Сборная России по лыжному двоеборью на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия) заняла 11-е место в командном турнире и 12-е — в командном спринте.