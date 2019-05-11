Самарское «Динамо» в пятом, решающем матче четвертьфинальной серии чемпионата России по мини-футболу на выезде обыграло екатеринбургскую «Синару» со счётом 4:2 и вышло в следующую стадию турнира.
Хет-трик в составе гостей оформил Георгий Потехин, один гол на счету Алексея Лялина. У «Синары» результативным действием отметился Николай Шистеров, один мяч стал следствием автогола Дмитрия Волкова.
Подопечные Максима Горбунова стали последними полуфиналистами чемпионата России. Ранее в эту стадию плей-офф вышли московский «КПРФ», «Тюмень» и «Новая Генерация» из Сыктывкара.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Пятый матч
«Синара» (Екатеринбург) – «Динамо» (Самара) — 2:4 (1:2).
Счёт в серии – 2-3.
Самарское «Динамо» стало последним полуфиналистом ЧР по мини-футболу