«Спартак» с победы начал плей-офф мини-футбольной Высшей лиги

Московский «Спартак» с победы начал четвертьфинальную серию плей-офф чемпионата России среди команд Высшей лиги. На своей площадке подопечные Эдера Антонио Соуза Де Оливейры нанесли поражение кемеровской команде «Корпорация АСИ» со счётом 2:1. В первом тайме счёт открыл Александр Ситников, но после перерыва Николай Ускоев забил ответный гол. Победу «Спартаку» на 49-й минуте матча принёс Максим Усов.

Ответный матч пройдёт в Кемерово 14 мая.

На предварительном этапе «Спартак» занял четвёртое место в Западной конференции, а «Корпорация АСИ» первенствовала на Востоке.

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Четвертьфинал. Первый матч

«Спартак» (Москва) – «Корпорация АСИ» (Кемерово) – 2:1 (1:0).

Голы: Ситников, 20, Усов, 49 – Ускоев, 41.