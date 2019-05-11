Тренер «Ростова-Дон» — о выходе в финал ЛЧ: фантастическая работа моей команды

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин прокомментировал победу в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Мецем» (27:25). За титул «Ростов-Дон» сыграет с венгерским «Дьёром».

«Здорово вернуться в «Финал четырёх», но уже с новой командой. Поздравляю «Мец» с отличной игрой на протяжении всего сезона. Желаем французскому клубу удачи в дальнейшем. Мы были расстроены, что проиграли «Мецу» два предыдущих матча, и поэтому очень хотели победить. На тренировках отрабатывали то, что ожидало нас в игре с «Мецем». Во втором тайме соперник вернулся в игру и оказывал давление, а мы упустили много хороших моментов. Но самое важное — мы верили в себя, в свои силы, и не сдавались. Это была фантастическая работа моей команды. Именно команда вывела нас в «Финал четырёх».



Пока мы думали только о «Меце», делали упор на подготовку к этой команде. Сейчас у нас не очень много времени. Но мы знаем, что в «Дьёре» выступают сильные гандболистки на всех позициях и они знают, как играть финалы. Мы будем сражаться до конца», — приводит слова Мартина пресс-служба ростовского клуба.