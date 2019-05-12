Бобровникова: «Ростов-Дон» приехал, чтобы выиграть Лигу чемпионов

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Владлена Бобровникова прокомментировала победу в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Мецем» (27:25).

«Это была и битва, и сражение. Но все, что делали в игре, мы отрабатывали последние недели. Была проделана просто нереальная работа. А когда у тебя получается то, чему ты посвящаешь тренировки, это очень сильно окрыляет. Конечно, была и нервозность во втором тайме. Но, наверное, без неё в таких матчах никуда.

Откуда некая растерянность после перерыва? Просто Эманнюэль Майоннад перестроил игру своей команды. Мы не были готовы к персональной опеке Анны Вяхиревой. Нам пришлось перестраиваться и давать ответ на изменившиеся события. В частности, стали больше играть с линией. И, в конце концов, бросив все силы на достижение победы, добили «Мец» и теперь будем играть в финале!

Самая важная победа — это не тогда, когда всё получается и девочки летают, окрылённые успехом, и забрасывают один мяч за другим. А как сегодня — когда в один момент всё становится плохо, когда не дается игра. На этих отрезках и проверяется дух. Очень ценно то, как команда на всё это реагирует — не выбивает ли это из колеи, не начинаются ли ссоры.

У профессионального спортсмена нет такого выражения «выход в финал». Мы приехали, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Бобровниковой «Гандбол. Быстрый центр».