Борщенко: «Ростов-Дон» расслабился после преимущества "+7", это непозволительно

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Виктория Борщенко подвела итоги матча «Финала четырёх» Лиги чемпионов с французским «Мецем», в котором российский клуб одержал победу со счётом 27:25.

«До перерыва у нас всё получалось. Чётко выполняли установки Амброса Мартина. Но мы не готовились к тому, что против Анны Вяхиревой будут играть персонально, поэтому возникли некоторые сложности. Пошли потери. Потребовалось время, чтобы перестроиться. В первом тайме действовали от обороны, поэтому легко забрасывали. Во втором у нас защищалась в центре Владлена Бобровникова, и получилось чуть-чуть не то, на что мы рассчитывали. Нам легче забрасывали, не удавался быстрый переход из обороны в атаку.

Конечно, была расслабленность, когда закончили первый тайм «плюс 7». Вы сами всё видели. При этом на второй тайм выходили с мыслями спокойно контролировать ход игры и удерживать этот перевес. Но расслабились. Это непозволительно, и хорошо, что всё закончилось удачно. Мы поняли, что так делать нельзя. И ведь знали, что нам не простят даже малейшую ошибку…

С первой минуты гандболистки «Меца» чувствовали себя как дома, полностью доминировали. Мы очень хорошо разобрали игру француженок в нападении и сами сыграли здорово в защите. В воскресенье уже полностью будем готовы к тому, что кого-то попробуют опекать персонально.

Нас ждёт последний бой. Отдохнём и завтра постараемся сыграть «через не могу». Постараемся сделать всё, чтобы не упустить свой шанс на трофей. Амброс хорошо знает венгерок, доверимся ему. Мне кажется, в финале Лиги чемпионов никто не может позволить себе опускать руки", — цитирует Борщенко пресс-служба «Ростова-Дон».