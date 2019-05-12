Американский бегун вырвал победу на финише благодаря «прыжку супермена»

Американский легкоатлет Инфинит Таккер крайне необычным образом сумел добыть победу в беге на 400 метров с барьерами на турнире «SEC Outdoor Track & Field Championships», прошедшем в городе Фейетвилл (США). Его результат – 49,38 секунды.



Спортсмен лидировал по ходу всей дистанции, но на последних метров его начал догонять американец Роберт Грант. Чтобы одержать победу, Таккеру пришлось совершить нырок на финишной прямой, который уже успели окрестить «прыжком супермена». Видео решающего момента этого забега выложил американский бегун Аарон Эрнест в своём «твиттере».

Подобный финиш уже случался на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро. В соревнованиях женщин на дистанции 400 метров Представительница Багамских островов Шона Миллер-Уйбо совершила нырок на финише, позволившей ей завоевать золотую медаль и обогнать американку Эллисон Феликс.