Бондарь занял второе место на этапе Мировой серии в прыжках в воду в Казани

Россиянин Александр Бондарь стал вторым в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани, уступив китайцу Янь Хао. Третьим стал представитель Великобритании Томас Дэйли. У женщин в прыжках с трёхметрового трамплина первенствовала канадка Дженнифер Абель. Второе и третье место заняли китаянки Лин Шан и Чан Яни. Лучшей из россиянок стала Ульяна Клюева — 9-е место.
Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань
Мужчины. Вышка. Личное первенство
1. Янь Хао (Китай) – 537,05
2. Александр Бондарь (Россия) – 522,60.
3. Томас Дэйли (Великобритания) – 520,40
6. Никита Шлейхер (Россия) – 418,30.
Женщины. Трамплин, 3 м. Личное первенство
1. Дженнифер Абель (Канада) – 330,60
2. Лин Шан (Китай) – 303,60
3. Чан Яни (Китай) – 302,20
9. Ульяна Клюева (Россия) – 265,35
12. Виталия Королёва (Россия) – 255,10.