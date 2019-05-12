Бондарь занял второе место на этапе Мировой серии в прыжках в воду в Казани

Россиянин Александр Бондарь стал вторым в прыжках с вышки на этапе Мировой серии в Казани, уступив китайцу Янь Хао. Третьим стал представитель Великобритании Томас Дэйли. У женщин в прыжках с трёхметрового трамплина первенствовала канадка Дженнифер Абель. Второе и третье место заняли китаянки Лин Шан и Чан Яни. Лучшей из россиянок стала Ульяна Клюева — 9-е место.



Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Казань

Мужчины. Вышка. Личное первенство

1. Янь Хао (Китай) – 537,05

2. Александр Бондарь (Россия) – 522,60.

3. Томас Дэйли (Великобритания) – 520,40

6. Никита Шлейхер (Россия) – 418,30.



Женщины. Трамплин, 3 м. Личное первенство

1. Дженнифер Абель (Канада) – 330,60

2. Лин Шан (Китай) – 303,60

3. Чан Яни (Китай) – 302,20

9. Ульяна Клюева (Россия) – 265,35

12. Виталия Королёва (Россия) – 255,10.