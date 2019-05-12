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Тренер «Ростов-Дона»: многое решилось в первом тайме, а не в конце встречи

Тренер «Ростов-Дона»: многое решилось в первом тайме, а не в конце встречи
Другие / Гандбол

Главный тренер команды «Ростов-Дон» Амброс Мартин прокомментировал поражение в финальном матче Лиги чемпионов с венгерским «Дьёром» (24:25).

«В первую очередь хочу поздравить «Дьёр» и их болельщиков с фантастическим сезоном. А также поздравляю моих гандболисток – я ими очень горжусь. Играть такие матчи непросто, особенно при чужих болельщиках. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счёт. Но многое решилось в первом тайме, а не в конце встречи. Когда не реализуешь моменты, которые должен реализовать, возникают проблемы. В начале матча мы контролировали ситуацию и хотели так сыграть все 60 минут, хотя это непросто. Но в какой-то момент потеряли контроль, не владели инициативой, и тогда стало сложнее. Мы пропустили лёгкие мячи после быстрых отрывов, но попробовали вернуться в игру в начале второго тайма. Конечно, мы расстроены, но я горжусь своей командой и болельщиками», — приводит слова Мартина пресс-служба «Ростов-Дона».

В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов
Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.
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