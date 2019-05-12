В секунде от чуда. «Ростов-Дон» проиграл в финале Лиги чемпионов

Венгерский «Дьёр» оказался сильнее. Ровно на один мяч. Или на один судейский свисток. Или на один вратарский сейв. Но сильнее.

Не получилось. «Ростов-Дон» проявил чудеса героизма в финале женской Лиги чемпионов, играя против венгерского «Дьёра» и венгерских трибун в Будапеште. На последнюю атаку у гандболисток ростовской команды оставалось десять секунд, они даже довели дело до броска, но… Лига чемпионов пока осталась для лучшей российской команды последних лет непокорённой вершиной.

«Ростов-Дон» вырвал путёвку в финал. До победы в Лиге чемпионов один шаг Ростовчанки выдержали настоящую рубку с французским «Мецем». Это был инфарктный матч, но «Ростов-Дон» оказался крепче.

Начало бравое. Но этого недостаточно

Что творилось на площадке в первые десять минут финального матча – сложно рассказать. Потому что ситуация менялась мгновенно, скорости были невероятными. Обе команды старались не затягивать действия в атаке и как можно жёстче действовать в обороне.

Эдуарда Аморим дальним броском открыла счёт, Анна Вяхирева таким же броском сравняла. Мгновенный розыгрыш быстрого центра и «Дьёр» впереди, чудесный в техническом плане приём мяча правой рукой со стороны Юлии Манагаровой, перекладывание в левую и на табло – вновь равенство.

Ситуация немного изменилась после удаления Ксении Макеевой. Причём в пользу «Ростова». Прекрасно сыграла Анна Седойкина, нейтрализовавшая бросок правой крайней соперниц, а Вяхирева опять отметилась дальним броском. Тут же лидер ростовчанок подставилась под соперницу в обороне, рванула в атаку, отдала шикарный пас на Анну Сень, но та поторопилась с броском и не реализовала отличный момент.

На 10-й минуте «Ростов-Дон» едва не остался без вратаря: после броска Аморим мяч попал в левый глаз Седойкиной, но Анна показала, что сможет продолжить игру. И тут же совершила сейв. «Дьёру» немного помогли польские арбитры, ни за что назначившие в наши ворота семиметровый – Сень точно не была в площади ворот.

Пока ростовчанки переваривали эту несправедливость, счёт сравнялся. Тут же Лоис Аббинг отправила в ворота Амандин Лейно два подряд, и французский вратарь «Дьёра» уступила место норвежке Кари Гримсбё. Та вышла здорово, пропустив до окончания первого тайма всего два мяча.

До счёта 10:10 на площадке шла рубка, а в последние десять минут хозяйки площадки просто задавили российскую команду. Анну Вяхиреву прикрыли персонально, когда она была в атаке, против неё на блок вставали сразу два игрока, а когда она всё-таки пробивала блок, на высоте была вратарь.

Развалилась игра в обороне, в атаке мяч ходил настолько медленно, что гандболистки «Дьёра» за всеми успевали. Абсолютно не были задействованы у «Ростова» края, тогда как в обратную стороны мячи с краёв забивались очень часто. Минус четыре после первого тайма – это было много.

Секунда до спасения

Накануне в полуфинальном матче с «Ростовом» французский «Мец» во втором тайме с первых секунд просто понёсся в атаку, не давая себе времени думать, а стараясь в две передачи доводить дело до броска. Возможно, если бы ростовчанки в матче с «Дьёром» смогли сделать то же самое, у венгерской команды могли дрогнуть колени. Но самый титулованный клуб Европы последних пяти лет обладает слишком опытными игроками, которые прошли разные ситуации.

«Ростов-Дон» делал всё, что мог. А «Дьёр» заиграл жестко. Местами даже грубо, но это ведь работало. Гандболистки венгерской команды мгновенно доводили мяч до броска, а у ростовчанок в атаке проходила только одна комбинация – Вяхирева на Макееву. Линейная «Ростова» забрасывала, но счёт не сокращался. На гол российской команды следовал гол хозяек.

В обороне «Дьёр» разрывал ростовчанок за счёт скорости, а «Ростов» в атаке действовал очень медленно. Вот тут и сказалось отсутствие травмированной бразильской разыгрывающей Аны Паулы Родригес. Но за счёт характера, нескольких удачных действий вставшей в ворота Маиссы Пессоа и броскам Лоис Аббинг счёт начал сокращаться. С пяти мячей до четырёх, потом до трёх.

За десять минут до конца тайма у «Ростова» было несколько возможностей, чтобы ещё приблизиться, но не везло. Дважды ворота «Дьёра» спасала перекладина, дважды – неточная игра ростовчанок, вкладывавших мячи в руки соперниц.

За пять минут до окончания второй 30-минутки разрыв опять увеличился до четырёх мячей, но после этого забрасывал только «Ростов». Несмотря на меньшинство, на семиметровый не промахивающейся Аниты Гёрбиц, который отбила Седойкина. За десять секунд до финальной сирены после ошибки «Дьёра» в атаке ростовчанки получили шанс довести дело до последнего броска, довели, но Гримсбё сыграла надёжно.

«Дьёр» в пятый раз в истории и в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов, а «Ростов-Дон» впервые сыграл в решающем матче. Но вершину пока не взял, хотя и подобрался к ней вплотную.