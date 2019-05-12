Ильина — о финале Лиги чемпионов: судейство было «домашним»

Олимпийская чемпионка Екатерина Ильина, которая около года назад приостановила карьеру из-за травм, прокомментировала поражение своей клубной команды «Ростов-Дон» от венгерского «Дьёра» (24:25) в финале Лиги чемпионов в Будапеште.

«Наши девчонки молодцы. Боролись до конца. Немного не хватило сил, мне кажется. На мой взгляд, Лига чемпионов — турнир, где права на ошибку нет. Стоит оступиться — соперник навяжет тебе свою игру. Сразу окажешься в такой позиции, что надо доставать, вытягивать. А мы сделали многовато ошибок. В первом тайме упустили… Думаю, отставание в четыре мяча — это много. После перерыва пришлось догонять…

Я рыдала. Сама по себе эмоциональный человек, и было очень обидно видеть, как команда, которая ничуть не слабее, проигрывает с разницей в мяч. Эмоции в такие моменты переполняют.

Судейство? Не хочу его комментировать. Я не арбитр и не знаю, что здесь сказать. Со стороны показалось, что судейство было «домашним». Где-то случались непонятные свистки… Хочу пересмотреть игру — просто интересно понять, почему судьи дали две минуты в том или ином моменте. Тогда можно будет что-то проанализировать», — приводит слова Ильиной «Гандбол. Быстрый центр».