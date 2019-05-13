Макеева — о поражении в финале ЛЧ: очень обидно проиграть один мяч

Гандболистка команды «Ростов-Дон» Ксения Макеева разочарована поражением в финальном матче Лиги чемпионов с венгерским «Дьёром» (24:25).

«Что было в раздевалке сразу после награждения? Слёзы, разочарование. Понимали, что могли, догнали, бились до последнего. Девчонки отдали все силы. Где-то не забросили своё, когда могли сравнять счёт, выстоять. Все расстроены. Мы ехали сюда только за золотом. Думаю, со стороны был виден наш настрой. Хочу извиниться и сказать огромное спасибо всем болельщикам, которые за нас переживали, приехали сюда поболеть. Очень обидно проиграть один мяч. Это финал…

Верили, до последнего верили. Настрой был запредельный, сумасшедший. Мы прекрасно понимали, что будет тяжело играть, по сути, у соперниц дома, что скамейка у них длиннее. Но мы разбирали игру, знали, кто что делает. И ведь во многих моментах ни в чём не уступали. Это то, что цепляет, — понимание, что могли.

Претензии к себе? Конечно, ведь второе место — это не первое. Это серебро. Это проигранный финал», — приводит слова Макеевой «Гандбол. Быстрый центр».