Президент ОКР: вопросы, связанные с заменой руководства, должна решать сама ВФЛА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выразил недоумение содержанием обращённого к нему открытого письма главы РУСАДА Юрия Гануса, призвавшего сменить руководство и тренерский штаб ВФЛА ради скорейшего восстановления прав российской организации в IAAF.

«В соответствии с поручением президента РФ усилить работу по защите чистых спортсменов и восстановлению ВФЛА, ОКР уже принял решение сформировать две межведомственные рабочие группы по данным направлениям, в которые в обязательном порядке будут включены известные представители общественных спортивных организаций и министерства спорта. Вызывает некоторое недоумение, что гендиректор РУСАДА решил обратиться к президенту ОКР посредством СМИ. Возможно, это просто эффект праздничных дней. Но, тем не менее, рабочая группа выслушает все предложения.

Что касается восстановления ВФЛА, этот процесс идёт не первый год, и в соответствии с изначальной дорожной картой, согласованной IAAF и ВФЛА остаются только два пункта. Безусловно, у нас есть определённые сложности, но процесс динамично движется вперёд. По поводу новых высказанных предложений — они потребуют дополнительного согласования с IAAF, сами тезисы, с моей точки зрения, не являются конструктивными, так как вопросы, связанные с заменой руководства ВФЛА, должна решать сама ВФЛА как общественная спортивная организация.

Нельзя не упомянуть в данной связи и тему нашего легкоатлета Лысенко, IAAF сейчас ведёт расследование, в случае, если будет установлена причастность должностных лиц федерации к нарушениям, то таковые лица, с моей точки зрения, должны будут нести персональную ответственность, для этого есть соответствующие законы. Ну а создаваемые ОКР рабочие группы в ближайшем будущем вынесут ряд собственных рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, помогут скорейшему восстановлению ВФЛА в IAAF", — приводит слова Позднякова ТАСС.