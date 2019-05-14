Арбитр умер во время матча по мини-футболу в Бразилии
Бразильский мини-футбольный арбитр Исильдо Фабиано Бьянки скончался от сердечного приступа, который он перенёс во время матча между командами «Интелли» и «Таубате» в штате Сан-Паулу, сообщает Tellerreport. Бьянки потерял сознание через две минуты после начала игры.
Врачи обеих команд сначала пытались оказать 44-летнему судье первую помощь, а затем решили доставить его в ближайшую больницу. По пути в клинику Бьянки перенёс ещё три сердечных приступа и скончался, не приходя в сознание.
По информации источника, Исильдо страдал от проблем с сердцем и принимал медикаменты. У Бьянки, которого называли одним из самых талантливых арбитров в Бразилии, остались 8 детей.
Организаторы матча приняли решение не доигрывать встречу.
- 14 мая 2019
-
10:48
-
10:41
-
10:29
-
10:00
-
09:51
-
09:33
-
09:07
-
00:22
-
00:07
- 13 мая 2019
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:10
-
21:40
-
21:24
-
20:40
-
20:36
-
20:25
-
20:07
-
19:46
-
19:30
-
19:10
-
18:45
-
18:21
-
18:15
-
16:53
-
16:41
-
15:37
-
14:54
-
14:49
-
14:37
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:24
Партнерский контент