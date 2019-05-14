Арбитр умер во время матча по мини-футболу в Бразилии

Бразильский мини-футбольный арбитр Исильдо Фабиано Бьянки скончался от сердечного приступа, который он перенёс во время матча между командами «Интелли» и «Таубате» в штате Сан-Паулу, сообщает Tellerreport. Бьянки потерял сознание через две минуты после начала игры.

Врачи обеих команд сначала пытались оказать 44-летнему судье первую помощь, а затем решили доставить его в ближайшую больницу. По пути в клинику Бьянки перенёс ещё три сердечных приступа и скончался, не приходя в сознание.

По информации источника, Исильдо страдал от проблем с сердцем и принимал медикаменты. У Бьянки, которого называли одним из самых талантливых арбитров в Бразилии, остались 8 детей.

Организаторы матча приняли решение не доигрывать встречу.