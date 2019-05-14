Первый этап серии Гран-при ФИДЕ стартует в Москве 17 мая

Цикл чемпионата мира 2020 года по шахматам начнётся в Москве 17 мая с первого этапа Гран-при ФИДЕ, в нём сыграют 16 известных гроссмейстеров из семи стран, в том числе россияне Сергей Карякин, Пётр Свидлер, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Никита Витюгов, Дмитрий Яковенко и Даниил Дубов.



Серия Гран-при ФИДЕ 2019 года состоит из четырёх турниров, в которых 21 сильнейший шахматист мира будет бороться за выход в турнир претендентов (путёвки получают два лучших игрока) и общий призовой фонд в размере € 800 тыс. Призовой фонд каждого этапа составляет € 130 тыс., а суммарный призовой фонд всей серии — € 280 тыс.



Московский этап серии Гран-при пройдёт в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника (Гоголевский бульвар, 14, строение 1) с 17 по 29 мая. Все турниры проходят по нокаут-системе для 16 участниках на протяжении четырёх туров. Каждый круг состоит из двух партий с классическим контролем времени и в случае надобности — тай-брейка.



В московском этапе Гран-при сыграют 16 известных гроссмейстеров из семи стран: Аниш Гири (2787, Нидерланды), Шахрияр Мамедьяров (2781, Азербайджан), Ян Непомнящий (2773, Россия), Александр Грищук (2772, Россия), Левон Аронян (2762, Армения), Хикару Накамура (2761, США), Теймур Раджабов (2759, Азербайджан), Уэсли Со (2754, США), Сергей Карякин (2752, Россия), Пётр Свидлер (2739, Россия), Вэй И (2736, Китай), Никита Витюгов (2734, Россия), Ян-Кшиштоф Дуда (2728, Польша), Радослав Войташек (2724, Польша), Дмитрий Яковенко (2708, Россия) и Даниил Дубов (2690, Россия).

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