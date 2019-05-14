Гандболисты «Спартака» обыграли «Динамо-Виктор» в первом матче полуфинала ЧР

Московский «Спартак» в первом матче полуфинальной серии плей-офф гандбольной Суперлиги среди мужских команд обыграл на выезде ставропольское «Динамо-Виктор» со счётом 27:26 (13:11).
В составе «Спартака» 10 мячей забил Александр Деревень, по 3 раза отличились Уробонас Миндаугас, Дмитрий Ковалёв, Иналь Афлитулин. У «Динамо-Виктора» самыми результативным стали Олег Кривенко, Виталий Мазуров и Вячеслав Касаткин, на счету каждого из них по 6 мячей.
На предварительном этапе «Спартак» занял первое место, а ставропольский коллектив стал пятым. Следующая игра пройдёт 18 мая на площадке москвичей.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Динамо-Виктор» (Ставрополь) — «Спартак» (Москва) — 26:27 (11:13).
Счёт в серии — 0-1.
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