«Чеховские медведи» победили «Университет-Неву» в 1-м матче полуфинала Суперлиги

Подмосковный клуб «Чеховские медведи» в первом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд обыграли на выезде «Университет-Неву» из Санкт-Петербурга со счётом 34:24 (19:11).



В составе подмосковного клуба по 5 мячей забили Сергей Марк Косоротов и Александр Котов, по 4 раза отличились Павел Андреев и Роман Остащенко. У питерцев самым результативным стал Павел Тураев, на его счету 5 мячей. По 4 раза голами отметились Кирилл Воронин и Виктор Бабкин.



На предварительном этапе «Чеховские медведи» заняли второе место, «Университет-Нева» стал третьим. Следующая игра пройдёт 18 мая в Чехове.



Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Полуфинал. Первый матч



«Университет-Нева» (Санкт-Петербург) — «Чеховские медведи» (Московская область) — 24:34 (11:19).

Счёт в серии — 0-1.