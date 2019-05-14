Двукратная чемпионка ОИ Ковальчик: во время депрессии я не хотела жить

Двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, представительница Польши Юстина Ковальчик рассказала, как боролась с депрессией после потери ребёнка в мае 2013 года.
«У меня бывают моменты лучше, моменты хуже. Когда думаю о болезни, единственное, что приходит мне сейчас в голову, как же это было глупо. Было глупо думать, что я не хочу жить. Было глупо думать, что я всех беспокою. Конечно, всё было очень серьёзно, но сегодня я знаю, что тогда лучше бы кто-то сказал мне: „Ты дура! Так много людей заботятся о тебе!“. Например, мой брат каждое утро в течение года присылал мне ММС с осликом. Он заботился. Участие — самое ценное, что можно дать другому человеку.
Не жалею ли, что рассказала всем про депрессию? Это спасло мне жизнь. Люди стали присматривать за мной. Везде, где бы я ни появлялась, кто-то был рядом. Я нуждалась в заботе. Я получала очень много сообщений в «Фейсбуке». 98 процентов из них состояли из слов поддержки.
Я никогда не расскажу всего. Может, решусь на это в своей биографии, лет через тридцать», — цитирует Ковальчик Sportowe Fakty.
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