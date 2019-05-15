Глава СБР — о присутствии на сборе Анастасии Егоровой: журналисты перепутали

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал присутствие на сборе в Белокурихе биатлонистки Анастасии Егоровой, которая не вошла в состав сборной России на сезон-2019/20. В списке основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки была указана Кристина Егорова, а Анастасия — нет.

«Речь изначально шла об Анастасии, спортсменке из Мурманска, чемпионке России 2018 года. Видимо, вы (журналисты) их сами перепутали», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Анастасия пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. По итогам чемпионата России—2018 спортсменка попала в основной состав сборной, но пропустила осенний отбор на Кубок мира. На чемпионате России—2018 биатлонистка выиграла индивидуальную гонку. В конце декабря Анастасия тренировалась в Ижевске.