Гандболистка Близнова после трёх лет вне спорта подписала контракт с «Ладой»

Чемпионка Олимпиады в Рио-де-Жанейро в составе сборной России Ирина Близнова после трёхлетнего перерыва приняла решение возобновить спортивную карьеру и подписала контракт с «Ладой». Вместе с тольяттинским клубом она трижды завоёвывала золотые медали Суперлиги.



«Женщины по своей природе вообще не очень постоянны. Спустя три года мне, если честно, поначалу просто захотелось к лету привести в нормальное состояние свою физическую форму. Для этой цели попросила руководство клуба дать потренироваться с девочками. Начала это делать, и меня затянуло. Как обычно, повлиял и муж, который сказал: «Поиграй, ведь это стимул для ребёнка». Нашей дочери, которая занимается гандболом, это действительно может помочь. Она станет тянуться за мамой, ещё больше стараться, дополнительная гордость её подтолкнёт. Хотя пока не знаю, что из всего этого получится. Ничего не обещаю. По крайней мере попробую. Надеюсь, ниже того уровня, какой был раньше, не опущусь.



Уже несколько недель я тренируюсь, в том числе с командой. По прошествии летних сборов всё должно проясниться. Но к началу нового сезона я рассчитываю полноценно оказаться в строю.



Связано ли решение с предстоящей Олимпиадой 2020 года? Не стану этот вариант для себя исключать. Но сейчас пока главное – просто элементарно вернуться и начать играть за клуб, набрав хорошую форму. А дальше видно будет. Не знаю, смогу ли я ещё раз пережить все эти нагрузки, сборы. Не хочу теперь загадывать наперёд. Видите, как иногда случается: говоришь одно, а получается другое», — приводит слова Близновой официальный сайт «Лады».



С августа 2017 года гандболистка является советником по развитию спорта и физической культуры главы администрации городского округа Тольятти.