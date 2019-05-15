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Самарское «Динамо» победило МФК «Тюмень» в первом матче полуфинала Суперлиги

Самарское «Динамо» победило МФК «Тюмень» в первом матче полуфинала Суперлиги
Другие / Мини-футбол 0

В первом матче полуфинальной серии чемпионата России по мини-футболу самарское «Динамо» на выезде обыграло «Тюмень» со счётом 2:1. В составе гостей дважды отличился Иван Крылов. Единственный мяч «Тюмени» на счету Андрея Батырева.

На предварительной стадии «Тюмень» была выше самарцев в турнирной таблице, поэтому будет иметь преимущество своей площадки во втором полуфинальном матче серии до трёх побед. Он состоится завтра, 16 мая.

В другой полуфинальной серии сегодня также пройдёт первым матч. Московский «КПРФ» дома сыграет с сыктывкарской «Новой генерацией».

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Полуфинал. Первый матч

«Тюмень» — «Динамо» (Самара) — 1:2 (0:2).
Голы: Батырев, 30 – Крылов, 7,8.

Счёт в серии – 0-1.

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