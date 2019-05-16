Тренер самарского «Динамо»: если бы не вратарь, результат был бы другим

Главный тренер самарского «Динамо» Максим Горбунов после победы над «Тюменью» в первом полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу со счётом 2:1 отдельно поблагодарил вратаря своей команды Родиона Залалетдинова.



«Тяжелейший матч! Наверное, это связано с тем, что у нас была непростая серия с «Синарой». Мы действовали сегодня в две четвёрки, соперник начал игру в три звена, поэтому во втором тайме мы подсели. Я сейчас увидел статистику, она, конечно, не в нашу пользу по всем показателям в два раза. Огромная благодарность ребятам, которые сегодня бились, старались. Отдельное спасибо вратарю, если бы не он, то результат был бы совершенно другим», — приводит слова Горбунова сайт Ассоциации мини-футбола России.

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Полуфинал. Первый матч



«Тюмень» — «Динамо» (Самара) — 1:2 (0:2).

Голы: Батырев, 30 – Крылов, 7,8.



Счёт в серии – 0-1.