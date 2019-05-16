Дворкович: Гран-при ФИДЕ в Москве пройдёт в новом формате – игра на выбывание

Глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал о предстоящем старте цикла Гран-при чемпионата мира – 2020. Первый этап стартует в Москве 17 мая.



«Рады, что начинаем новый цикл борьбы за мировую шахматную корону. Турнир проводится именно в Москве и поддерживает шахматные традиции России.



У турнира новый формат – игра на выбывание. Это повысит интерес зрителей. Участники турнира – очень квалифицированные игроки.



Я должен быть нейтрален, но, само собой, буду болеть за российских шахматистов. Однако все будут играть в равных условиях.



Приблизит ли новый формат турнира шахматы к олимпийским видам спорта? Мне сложно сказать, но это точно повысит зрелищность.



Что касается возможного читерства на турнире, то я на сто процентов уверен, что его не будет. Будут приняты меры для честного проведения игр – металлоискатели и специальные электронные программы, которые будут фиксировать подозрения на читерство», – передаёт слова Дворковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.

Первый этап серии Гран-при ФИДЕ стартует в Москве 17 мая