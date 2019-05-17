Норицын: в Падине говорит обида

Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын прокомментировал исключение из тренерского штаба команды Андрея Падина, которого заменил Евгений Куваев. Ранее Падин обвинил в своём уходе Норицына.

«В нём говорит обида. Мне нечего добавить к словам Владимира Петровича Драчёва. Не буду выносить в прессу нашу внутреннюю кухню, но алгоритм смены тренера был другим. Не меняли одного специалиста на другого, а сначала сформировали команду, которая продолжит работать дальше, а затем подобрали кандидатуру, которая впишется в наш тренерский штаб.

Был ли у меня нормальный контакт с Падиным в ходе сезона? Скажу, что мы работали не совсем плотно.

Обсуждался ли вопрос изменений в тренерском штабе со спортсменками? Нет. Мы не видели в этом необходимости», — приводит слова Норицына News.ru.

Падин — о своём исключении из сборной: больше всех постарался Норицын