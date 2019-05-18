Ковтун назвал Алиева хайпожором за то, что тот поздравил Загитову в «Инстаграме»

Российский фигурист Дмитрий Алиев поздравил олимпийскую чемпионку Алину Загитову в «Инстаграме» с днем рождения, за что получил язвительный комментарий от коллеги Максима Ковтуна, который назвал его «хайпожором».
«С днём рождения, золотая девочка», — написал Алиев.
«Хайпожор», — ответил ему на это Ковтун.
«Конечно», — парировал Алиев.
«Братишка! У меня 18 июня днюха, поздравишь меня отдельным постом? Мы то с тобой до утра на кухне сидели болтали помнишь? Я думаю с Алиной ты такого не делал», — продолжил разговор Ковтун.
На это Алиев ответил, что у него нет совместных фото с Максимом.
«Ладно, шучу, Диманчик, верю в тебя. Буду болеть и переживать в новом сезоне! Ты можешь», — заключил Ковтун.
Фото доступно на странице Дмитрия Алиева в «Инстаграм».
Загитова владеет всеми возможными титулами в женском одиночном фигурном катании – олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхёнчхане, чемпионка мира и Европы, победительница финала Гран-при. Сегодня ей исполнилось 17 лет.
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