Австралиец Юэн выиграл восьмой этап «Джиро д’Италия»

Австралийский велогонщик Калеб Юэн стал победителем восьмого этапа веломногодневки «Джиро д’Италия». В одно время с лидером финишировали ещё 68 спортсменов, среди которых россияне Павел Сиваков (INEOS) и Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin).
Лидерство в общем зачёте сохранил итальянец Валерио Конти (UAE-Team Emirates).
Велошоссе. «Джиро д’Италия». 8-й этап. Торторето – Пезаро, 239 км
1. Кэлеб Юэн (Австралия, Lotto Soudal) – 5:43.23
2. Элиа Вивиани (Италия, Deceuninck – Quick Step) – то же время
3. Паскаль Аккерман (Германия, BORA-Hansgrohe) – то же время
37. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – то же время
42. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время
119. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – отставание 5.50…
145. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – +11.06
Общий зачёт после восьми этапов
1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 35:13.06
2. Хосе Хоакин Рохас (Испания, Movistar) – +1.32
3. Джованни Карбони (Италия, Bardiani – CSF) – +1.41…
26. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +6.48
27. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – +7.00…
102. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha-Alpecin) – +34.08…
154. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha-Alpecin) – +1:17.04
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