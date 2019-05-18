Шварценеггер подвергся нападению во время поездки в ЮАР

Один из известнейших культуристов в мире, бывший «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная», голливудский киноактёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время поездки в Йоханнесбург, ЮАР, где он судил соревнования по бодибилдингу «Арнольд Классик».

Во время общения 71-летнего Шварценеггера с поклонниками подбежавший сзади неизвестный мужчина нанёс знаменитости удар ногой в прыжке, от которого легендарный культурист упал. При этом Шварценеггер даже не понял, что подвергся нападению.

«Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Думал, меня просто толкнула толпа, как это часто случается. Понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал моё общение в Snapchat», — написал Шварценеггер в своём «твиттере».

Нападавший задержан. Причины произошедшего выясняются.