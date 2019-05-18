Шварценеггер подвергся нападению во время поездки в ЮАР

Один из известнейших культуристов в мире, бывший «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная», голливудский киноактёр и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подвергся нападению во время поездки в Йоханнесбург, ЮАР, где он судил соревнования по бодибилдингу «Арнольд Классик».
Во время общения 71-летнего Шварценеггера с поклонниками подбежавший сзади неизвестный мужчина нанёс знаменитости удар ногой в прыжке, от которого легендарный культурист упал. При этом Шварценеггер даже не понял, что подвергся нападению.
«Спасибо за беспокойство, но волноваться не о чем. Думал, меня просто толкнула толпа, как это часто случается. Понял, что меня ударили, только когда посмотрел видео, как и все вы. Рад, что этот идиот не прервал моё общение в Snapchat», — написал Шварценеггер в своём «твиттере».
Нападавший задержан. Причины произошедшего выясняются.
- 18 мая 2019
-
20:44
-
20:03
-
19:20
-
18:47
-
17:57
-
17:48
-
17:32
-
17:31
-
17:05
-
16:31
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:21
-
14:20
-
13:37
-
13:09
-
12:49
-
12:29
-
12:14
-
11:09
-
09:20
-
09:15
-
00:57
-
00:04
- 17 мая 2019
-
23:52
-
23:00
-
22:29
-
22:25
-
21:48
-
21:05
-
20:49
-
20:36
-
20:25
-
20:18