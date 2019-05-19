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Российские гимнастки выиграли четвёртую золотую медаль на юниорском ЧЕ в Баку

Российские гимнастки выиграли четвёртую золотую медаль на юниорском ЧЕ в Баку
Другие / Прочие виды спорта 0

Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в групповых упражнениях с пятью лентами на юниорском чемпионате Европы, проходящем в Баку. За выступление спортсменки получили от судей 21,000 балла.

Российскую команду в этой дисциплине представляли Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко и Анна Батасова. Серебряную медаль завоевали представительницы Израиля, отставшие от россиянок более чем на 1 балл (19,900). Бронзовыми призёрами стали спортсменки из Беларуси (19,000).

Для российской сборной эта золотая медаль стала уже четвёртой на чемпионате Европы. Ранее россиянки первенствовали в многоборье групповых упражнений, в командном зачете турнира, а также в упражнениях с пятью обручами.

Художественная гимнастика. Юниорский чемпионат Европы. Баку, Азербайджан
Командные соревнования. Групповые упражнения с пятью лентами

1. Россия (Елизавета Котенева, Александра Семибратова, Дана Семиренко, Алиса Тищенко, Анна Батасова) — 21,000
2. Израиль — 19,900
3. Беларусь — 19,000.

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