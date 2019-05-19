Стали известны все четвертьфинальные пары этапа Гран-при ФИДЕ в Москве

В Центральном доме шахматиста в Москве завершился первый раунд этапа Гран-при ФИДЕ. В турнире с призовым фондом 130 тыс. евро, определились ещё два четвертьфиналиста. Ими стали американцы Хикару Накамура и Уэсли Со, оба победили в своих матчах со счётом 2,5:1,5.
Хикару Накамура выиграл первую партию в рапид у Теймура Раджабова, а вторая встреча завершилась вничью.
Уэсли Со нанёс поражение Ян-Кшиштофу Дуде в первом поединке, а в ответной партии польскому гроссмейстеру не удалось отыграться.
Днём ранее в четвертьфинал Гран-при ФИДЕ в Москве вышли российские гроссмейстеры Пётр Свидлер, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Александр Грищук.
Во втором круге сыграют:
Хикару Накамура (США) — Даниил Дубов (Россия)
Александр Грищук (Россия) – Уэсли Со (США)
Вэй И (Китай) – Ян Непомнящий (Россия)
Пётр Свидлер (Россия) – Радослав Войташек (Польша).
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