Роглич победил в «разделке» на 9-м этапе «Джиро д’Италия». Закарин — 13-й

Девятый этап Гранд-тура «Джиро д’Италия» представлял собой гонку с раздельным стартом на 34,8 километра. Её выиграл словенец Примож Роглич из Jumbo – Visma. Он приблизился в общем зачёте к лидеру Валерио Конти из UAE-Team Emirates. Теперь отставание Роглича в генеральном зачёте составляет 1,5 минуты. Россиянин Ильнур Закарин на 9-м этапе показал 13-е время, уступив лидеру — 1 минуту 56 секунд.
Велошоссе. Гонка Мирового тура «Джиро д’Италия»
6-й этап. Кассино — Орбетелло, 238 км
1. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – 51.52
2. Виктор Кампернартс (Бельгия, Lotto Soudal) – + 0,11
3. Бауке Моллема (Нидерланды, Trek Segafredo) – + 1,00
13. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 1,56
24. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – +2,47
94. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 6,08
153. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – +8,29
После шести этапов
1. Валерио Конти (Италия, UAE-Team Emirates) – 36:08.32
2. Примож Роглич (Словения, Jumbo – Visma) – + 1,50
3. Нанс Петерс (Франция, AG2R La Mondiale) – + 2,21
22. Ильнур Закарин (Россия, Katusha Alpecin) – + 5.22
26. Павел Сиваков (Россия, Ineos) – + 6.01
107. Вячеслав Кузнецов (Россия, Katusha Alpecin) – + 39.03
152. Дмитрий Страхов (Россия, Katusha Alpecin) – + 1:19.08.
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