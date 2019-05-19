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Россиянин Ларин завоевал золото на ЧМ по тхэквондо, Кудашова — серебро

Россиянин Ларин завоевал золото на ЧМ по тхэквондо, Кудашова — серебро
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере (Великобритания). В финале он победил бразильца Мартинса Соареса со счётом 19:9. В весовой категории до 53 кг у женщин представительница России Татьяна Кудашова заняла второе место. В решающем поединке она проиграла спортсменке из Таиланда Фаннапе Харнсуцзинь.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Манчестер, Великобритания
Мужчины. До 87 кг

1. Владислав Ларин (Россия).
2. Мартинс Соарес (Бразилия).
3. Иван Сапина (Хорватия) и Сун Чжаосян (Китай).

Женщины. До 53 кг

1. Фаннапа Харнсуцзинь (Таиланд).
2. Татьяна Кудашова (Россия).
3. Алайя Пауэлл (Великобритания) и Инес Тарвида (Латвия).

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