Россиянин Ларин завоевал золото на ЧМ по тхэквондо, Кудашова — серебро

Россиянин Владислав Ларин завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг на чемпионате мира по тхэквондо в Манчестере (Великобритания). В финале он победил бразильца Мартинса Соареса со счётом 19:9. В весовой категории до 53 кг у женщин представительница России Татьяна Кудашова заняла второе место. В решающем поединке она проиграла спортсменке из Таиланда Фаннапе Харнсуцзинь.



Тхэквондо. Чемпионат мира. Манчестер, Великобритания

Мужчины. До 87 кг



1. Владислав Ларин (Россия).

2. Мартинс Соарес (Бразилия).

3. Иван Сапина (Хорватия) и Сун Чжаосян (Китай).



Женщины. До 53 кг



1. Фаннапа Харнсуцзинь (Таиланд).

2. Татьяна Кудашова (Россия).

3. Алайя Пауэлл (Великобритания) и Инес Тарвида (Латвия).