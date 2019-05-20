Трефилов не остался на церемонию награждения «Кубани» бронзовыми медалями

Генеральный директор краснодарской «Кубани» Сергей Вальтер сообщил, что главный тренер команды Евгений Трефилов дома получил бронзовую медаль чемпионата России по гандболу. Во втором матче серии за третье место «Кубань» на своей площадке нанесла поражение «Звезде» со счётом 28:26. Первый матч в Звенигороде также завершился победой «Кубани» — 32:28.

Трефилов впервые после операции на сердце руководил командой на площадке, однако на церемонию награждения не остался.

«Евгений Васильевич давал установку на матч, провёл всю игру на ногах. Но остаться на награждение не смог по состоянию здоровья. Мы вручили ему медаль уже дома», — приводит слова Вальтера ТАСС.

5 февраля стало известно, что Трефилов был госпитализирован в Краснодаре из-за проблем с сердцем. Тренер почувствовал недомогание перед домашним матчем группового этапа Кубка ЕГФ с французским «Безансоном» 3 февраля. Операция была назначена на 7 февраля, но затем по решению врачей была перенесена на более поздний срок — 19 февраля.