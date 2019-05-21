Чумикова победила на Гран-при Baikal Open по борьбе

В Улан-Удэ прошёл турнир по женской борьбе — Гран-при Baikal Open. В категории до 57 кг победу одержала россиянка Вероника Чумикова, сообщает официальный сайт ФСБР.
Женская борьба. Гран-при Baikal Open
До 50 кг
1. Намуунцецег Цогт-Очир (Монголия).
2. Анудари Нандинцецег (Монголия).
3. Чимгее Буяндалай (Монголия) и Валерия Чепсаракова.
До 53 кг
1. Сумия Эрденечимег (Монголия).
2. Татьяна Новик.
3. Екатерина Исакова и Наталья Малышева.
До 57 кг
1. Вероника Чумикова.
2. Хоргонзул Болдсайхан (Монголия).
3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия) и Батцецег Алтанцецег (Монголия)...
5. Алёна Сангадиева.
До 62 кг
1. Пуревсурен Улзиисайхан (Монголия).
2. Любовь Овчарова (Россия).
3. Туменхуслен Делгерцогт (Монголия) и Шоовдор Баатаржав (Монголия)...
5. Ульяна Тукуренова.
До 76 кг
1. Бурмаа Очирбат (Монголия).
2. Ариунжаргал Ганбат (Монголия).
3. Уртнасан Ган-Очир (Монголия) и Загардулам Найгалсурен (Монголия)...
5. Эльмира Халаева.
- 21 мая 2019
-
13:22
-
12:50
-
12:00
-
11:20
-
10:41
-
09:50
-
09:43
-
09:25
-
00:42
-
00:38
-
00:17
-
00:03
- 20 мая 2019
-
23:36
-
22:57
-
22:55
-
22:34
-
21:34
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
19:44
-
19:16
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:37
-
17:28
-
15:56
-
14:40
-
14:34
-
13:45