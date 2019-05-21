Чумикова победила на Гран-при Baikal Open по борьбе

В Улан-Удэ прошёл турнир по женской борьбе — Гран-при Baikal Open. В категории до 57 кг победу одержала россиянка Вероника Чумикова, сообщает официальный сайт ФСБР.



Женская борьба. Гран-при Baikal Open

До 50 кг

1. Намуунцецег Цогт-Очир (Монголия).

2. Анудари Нандинцецег (Монголия).

3. Чимгее Буяндалай (Монголия) и Валерия Чепсаракова.



До 53 кг

1. Сумия Эрденечимег (Монголия).

2. Татьяна Новик.

3. Екатерина Исакова и Наталья Малышева.



До 57 кг

1. Вероника Чумикова.

2. Хоргонзул Болдсайхан (Монголия).

3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия) и Батцецег Алтанцецег (Монголия)...

5. Алёна Сангадиева.



До 62 кг

1. Пуревсурен Улзиисайхан (Монголия).

2. Любовь Овчарова (Россия).

3. Туменхуслен Делгерцогт (Монголия) и Шоовдор Баатаржав (Монголия)...

5. Ульяна Тукуренова.



До 76 кг

1. Бурмаа Очирбат (Монголия).

2. Ариунжаргал Ганбат (Монголия).

3. Уртнасан Ган-Очир (Монголия) и Загардулам Найгалсурен (Монголия)...

5. Эльмира Халаева.

Борец Богомоев одержал победу на Гран-при Baikal Open