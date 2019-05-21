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Чумикова победила на Гран-при Baikal Open по борьбе

Чумикова победила на Гран-при Baikal Open по борьбе
Другие / Борьба 0

В Улан-Удэ прошёл турнир по женской борьбе — Гран-при Baikal Open. В категории до 57 кг победу одержала россиянка Вероника Чумикова, сообщает официальный сайт ФСБР.

Женская борьба. Гран-при Baikal Open
До 50 кг
1. Намуунцецег Цогт-Очир (Монголия).
2. Анудари Нандинцецег (Монголия).
3. Чимгее Буяндалай (Монголия) и Валерия Чепсаракова.

До 53 кг
1. Сумия Эрденечимег (Монголия).
2. Татьяна Новик.
3. Екатерина Исакова и Наталья Малышева.

До 57 кг
1. Вероника Чумикова.
2. Хоргонзул Болдсайхан (Монголия).
3. Шинехуу Пуревхуу (Монголия) и Батцецег Алтанцецег (Монголия)...
5. Алёна Сангадиева.

До 62 кг
1. Пуревсурен Улзиисайхан (Монголия).
2. Любовь Овчарова (Россия).
3. Туменхуслен Делгерцогт (Монголия) и Шоовдор Баатаржав (Монголия)...
5. Ульяна Тукуренова.

До 76 кг
1. Бурмаа Очирбат (Монголия).
2. Ариунжаргал Ганбат (Монголия).
3. Уртнасан Ган-Очир (Монголия) и Загардулам Найгалсурен (Монголия)...
5. Эльмира Халаева.

Борец Богомоев одержал победу на Гран-при Baikal Open
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