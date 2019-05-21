Губерниев — о фото голых швейцарских биатлонистов: ждём подобного от россиян!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выходку биатлонистов сборной Швейцарии, которые сфотографировались обнажёнными.

«Друзья, однако тенденция! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России!» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Ранее Губерниев на песенном конкурсе Евровидение, который прошёл в Тель-Авиве (Израиль), сфотографировался с австрийским исполнителем Томом Нойвиртом, который выступает в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.