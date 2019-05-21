Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Губерниев — о фото голых швейцарских биатлонистов: ждём подобного от россиян!

Губерниев — о фото голых швейцарских биатлонистов: ждём подобного от россиян!
Другие / Биатлон 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на выходку биатлонистов сборной Швейцарии, которые сфотографировались обнажёнными.

«Друзья, однако тенденция! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй Кончиты Вурст, как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону! Вашему вниманию искрометная презентация команды! Беньямин Вегер и компания не подвели! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России!» — написал Губерниев.

Пост доступен в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.

Ранее Губерниев на песенном конкурсе Евровидение, который прошёл в Тель-Авиве (Израиль), сфотографировался с австрийским исполнителем Томом Нойвиртом, который выступает в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.

Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент