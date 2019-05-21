Губерниев — о предложении сфотографироваться голым: легко

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на призыв повторить выходку швейцарских биатлонистов и сняться обнажённым.

Один из пользователей обратился к Губерниеву в «Инстаграме» с предложением: «Команда „Матч ТВ“ тоже пускай присоединится к сборной Швейцарии». Дмитрий ответил: «Легко».

Фото голых швейцарских биатлонистов опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер. В прошедшем сезоне он занял 14-е место в общем зачёте Кубка мира. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми.

На минувшей неделе Губерниев сфотографировался на песенном конкурсе «Евровидение» с австрийским исполнителем Томом Нойвиртом, который выступает в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.

Губерниев — о фото голых швейцарских биатлонистов: ждём подобного от россиян!