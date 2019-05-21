Губерниев — о предложении сфотографироваться голым: легко
Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на призыв повторить выходку швейцарских биатлонистов и сняться обнажённым.
Один из пользователей обратился к Губерниеву в «Инстаграме» с предложением: «Команда „Матч ТВ“ тоже пускай присоединится к сборной Швейцарии». Дмитрий ответил: «Легко».
Фото голых швейцарских биатлонистов опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер. В прошедшем сезоне он занял 14-е место в общем зачёте Кубка мира. В Кубке наций мужская и женская команды Швейцарии стали девятыми.
На минувшей неделе Губерниев сфотографировался на песенном конкурсе «Евровидение» с австрийским исполнителем Томом Нойвиртом, который выступает в образе бородатой женщины Кончиты Вурст.
Губерниев — о фото голых швейцарских биатлонистов: ждём подобного от россиян!
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
- 21 мая 2019
-
16:31
-
16:01
-
15:53
-
15:24
-
14:38
-
14:14
-
13:22
-
12:50
-
12:00
-
11:20
-
10:41
-
09:50
-
09:43
-
09:25
-
00:42
-
00:38
-
00:17
-
00:03
- 20 мая 2019
-
23:36
-
22:57
-
22:55
-
22:34
-
21:34
-
21:02
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
19:44
-
19:16
-
18:52
-
18:44
-
18:26
-
18:22
-
18:18
-
18:04
Партнерский контент